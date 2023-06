Milan, Leao: “Pallone d’Oro o disco d’oro? Il primo, per forza”

Le parole di Rafael Leao, attaccante del Milan

"Way 45? Il numero è il codice postale del mio paese e "Way" è cammino. La mia famiglia è nata con la musica: mio papà era un cantante e mio zio era un dj. La musica è di mia compagnia. Ha casa ho un piccolo studio e nel mio giorno devo avere sempre calcio e musica. Pallone d'oro o disco d'oro? Pallone d'oro, per forza". LEGGI ANCHE: Milan, un'estate tra obiettivi e mercato per puntare in alto >>>