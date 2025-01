Milan, la carica di Emerson Royal: “Contro la Juventus possiamo vincere”

Intervistato da SportMediaset, Emerson Royal , difensore del Milan , ha parlato in vista del match di campionato contro la Juventus . Il terzino rossonero, spesso preso di mira dalle critiche, è stato l'MVP della sfida, vinta dalla squadra di Sergio Conceicao , contro il Como . Adesso, a pochi giorni dal match contro i bianconeri, Emerson Royal si dice ottimista per quella che sarà la stagione del Diavolo, a partire proprio dalla partita contro i ragazzi di Thiago Motta . Ecco, di seguito, le parole del giocatore brasiliano.

Sul Milan e l'obiettivo quarto posto: "Si, quando si parla di Milan dobbiamo tenere questo in testa, perché siamo il Milan, siamo troppo forti, e questa partita sarà molto importante per noi perché nelle ultime partite non siamo andati benissimo. Siamo reduci dalla vittoria in Supercoppa, contro il Cagliari non abbiamo vinto ma contro il Como l'abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così perché se continuiamo così, vincendo tutte le partite, possiamo arrivare quarti".