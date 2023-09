Milan, Kjaer: “In Champions passiamo noi! Lo scudetto è un obiettivo”

Sul girone di Champions: "Sì, preferisco così. Giocare contro quelli forti, in Champions vuoi incontrare i più forti".

Sulle favorite per il passaggio del turno:"È un girone aperto, dipende dai dettagli in ogni partita. Ogni partita ha un 50/50, poi dipende sempre dal momento e dalla giornata. Pero passiamo noi sicuro e poi per me non è importante chi passa".

Sulle favorite per lo Scudetto: "È presto. Noi vogliamo comunque mettercela tutta per cercare di giocare per lo scudetto quest’anno. È un obiettivo e deve essere sempre così quando sei il Milan". LEGGI ANCHE: Francia: perché rischiare Giroud, pedina fondamentale per il Milan? >>>

