Milan, Kessié: “Continuiamo a lavorare tanto per dimostrare ancora”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, è stato inserito nella Top 11 della Serie A per la stagione 2020-2021 dal Gran Galà del Calcio AIC. Le sue parole

Così come Theo Hernández , anche Franck Kessié , centrocampista del Milan , è stato inserito nella Top 11 della Serie A per la stagione 2020-2021 dal Gran Galà del Calcio AIC . "Sono molto orgoglioso, è vero che il premio è personale però ringrazio tutta la squadra perché abbiamo giocato da collettivo e io sono orgoglioso di questo premio. Dobbiamo continuare su questa strada per arrivare fino alla fine e dare il massimo", ha detto Kessié.

"Questo premio ti dà la forza di continuare a lavorare tanto per dimostrare ancora. Ringrazio la squadra, il mister e tutti quelli che mi hanno votato. Loro mi danno ancora una grande mano per continuare su questa strada e dobbiamo continuare per arrivare più in fondo possibile", ha concluso il numero 79 ivoriano. Milan, il nuovo bomber arriva dalla Liga? Le ultime news di mercato >>>