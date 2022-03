Milan, Theo Hernández: “Continuiamo così per arrivare al massimo”

Theo Hernández, terzino sinistro francese del Milan, è stato inserito nella Top 11 della Serie A 2020-2021 dal Gran Galà del Calcio AIC

In merito, poi, agli obiettivi suoi e del Milan di Stefano Pioli in questa stagione, Theo Hernández ha dichiarato: "Siamo in un buon momento, ora dobbiamo continuare così per arrivare al massimo". Milan, il nuovo bomber arriva dalla Liga? Le ultime news di mercato >>>