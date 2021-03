Milan, Kalulu: “Ibrahimovic? E’ un esempio da seguire”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, nell'intervista rilasciata a Eurosport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Eurosport. Kalulu ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra in rossonero: "È un esempio da seguire. Quando vedi cosa sta facendo a 39 anni... Non solo è forte in campo, lo è anche fuori. Zlatan ha fame, vuole sempre vincere. Di fronte a questo, dici a te stesso: "Non posso venire qui e fare meno di lui". Ti mostra la via da seguire. E quando vedi cosa ha fatti e la fame che ha ancora in lui, non puoi venire e stare zitto". Stasera Milan-Manchester United: ecco la probabile formazione rossonera.