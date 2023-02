Milan, Kakà: “Leao fantastico. Gli consiglio di restare”

Su Leao: "Un giocatore fantastico, mi piace tantissimo. Se considera il calcio italiano come un calcio di passaggio fa bene ad andarsene, è il momento giusto. Io gli consiglierei di restare, perché non considero il calcio italiano un calcio di passaggio. E a volte lasciare il Milan non è una buona idea. Spero resti, ma se per lui la Serie A è di passaggio meglio che vada. Ambiente diverso, ma i paragoni non mi piacciono. Credo che Leao dovrebbe considerare tutte le possibilità. Il Milan gliene sta dando molte. In Qatar, dove sono stato come commentatore per Being Sport, ho incontrato Galliani e abbiamo parlato a lungo. Lui dice che ormai la Serie A è uno step, poi i giocatori vanno altrove. Faccio fatica a pensarla così, per me il campionato italiano resta durissimo per un attaccante, e non mi sento di considerarlo un campionato minore, nonostante le differenti potenzialità economiche. In Italia ho imparato tanto e sono diventato quello che poi i tifosi ricordano di me". Milan, obiettivo Premier League per il mercato in uscita >>>