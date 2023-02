Milan, senza cash devi autofinanziarti: per il mercato in uscita punta sulla Premier

Il mercato di gennaio ha dato diversi spunti di riflessione al Milan, ma non solo: è in Premier League che il Diavolo deve puntare per cedere

Enrico Ianuario

Il mercato di gennaio è stato veramente scarno sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite. E ciò non riguarda solo il Milan, che di fatto ha acquistato solamente Vasquez, ma anche tutte le squadre del campionato di Serie A. Sicuramente non c'è niente di cui essere felici, a dimostrazione di come tanti club italiani abbiano delle difficoltà economiche che non gli permettono di poter operare sul mercato come vorrebbero. Nonostante ciò, la finestra invernale di calciomercato ha dato alcuni spunti di riflessione.

Milan, per le cessioni guarda in Premier — La Premier League, si sa, ormai è diventato il campionato più desiderato da qualsiasi calciatore. Al giorno d'oggi chiunque ha il desiderio di giocare nel campionato inglese, indifferentemente dal fatto che si tratti di una squadra di vertice o di bassa classifica. Anche perché, come è ormai chiaro a tutti, in oltremanica ci sono finanze necessarie per accontentare qualsiasi richiesta. In tal senso il Milan, che per fare mercato a gennaio avrebbe dovuto ricorrere all'autofinanziamento, avrebbe potuto approfittarne per cedere qualche calciatore in Premier. Non è stato affatto semplice, infatti, cedere in prestito Lazetic o, ancora meglio, privarsi di Bakayoko, calciatore che ha rifiutato diverse destinazioni ritenuti non favorevoli. Magari se si fosse trattato di un club inglese, a quest'ora il francese non sarebbe più un calciatore rossonero e il club avrebbe risparmiato più di 2.5 milioni di euro. Certo, non una cifra enorme ma comunque si sarebbe potuto fare qualcosa in entrata.

I club di Premier League dimostrano di non avere limiti per acquistare dei calciatori. Basti pensare al Chelsea, che nel giro di un mese ha speso circa 600 milioni di euro per acquistare diversi calciatori e soprattutto costosi, come Mudryk (100 milioni) ed Enzo Fernandez (120 milioni). Pensando ad un futuro nemmeno troppo prossimo, il Milan potrebbe cedere qualche calciatore che non è considerato una primissima scelta ad una cifra abbastanza alta da poter permettere ai rossoneri non solo di trovare un sostituto, ma anche di piazzare un altro colpo in entrata. In tal senso, il club di via Aldo Rossi dovrebbe (e potrebbe) iniziare ad imbastire trattative in uscita con i club di Premier per guadagnare tanto da una cessione e non poco come, purtroppo, capita ormai da qualche sessione di mercato a questa parte. Milan, nessun investimento a gennaio. Ma un prestito secco no?