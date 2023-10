Gianluca Zambrotta ex terzino di Juventus e Milan, ha parlato a tutto tondo a La Gazzetta dello Sport. L'argomento principale la sfida di domenica sera a San Siro tra i bianconeri e i rossoneri. In più le sue favorite per lo Scudetto. Non solo: anche un piccolo passaggio sul caso scommesse, che ha monopolizzato la cronaca sul calcio italiano. Ecco le sue parole sui possibili uomini chiave della sfida di San Siro (QUI TUTTE LE SUE PAROLE).