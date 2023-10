Milan-Juventus, Virdis: “Vince chi zoppica meno. Io e Giroud? Che coppia”

Su Milan-Juventus: "Mancheranno Theo Hernandez, Maignan, Alex Sandro, Danilo, forse Chiesa. Vincerà chi zoppicherà di meno. Al Milan servirebbe Virdis? Forse come seconda punta. Potrei girare intorno a Giroud che é bravo a fare sponda, concreto sotto porta e forte di testa, e approfittare dei suoi assist. Saremmo una coppia micidiale".

