Milan, Serginho: “Fonseca? Non può risolvere tutto in tre mesi”

Milan, Serginho, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Paulo Fonseca

«I rossoneri hanno cambiato allenatore, calciatori e sistema di gioco: era inevitabile una certa instabilità. Ci vuole tempo sia ai giocatori per assimilare i concetti del nuovo tecnico sia a Fonseca per conoscere la rosa. In tre mesi non è possibile sistemare tutti i problemi che c’erano lo scorso anno». LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Paulo Fonseca presenta la sfida alla vigilia. Ecco le sue parole