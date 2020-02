Milan-Juventus, Pioli: “La squadra ha dato tutto. Ora recuperiamo energie”

NEWS MILAN – Le dichiarazioni di Stefano Pioli ai microfoni di Rai Sport, al termine di Milan-Juventus. L’andata della semifinale di Coppa Italia, si è conclusa con un pareggio tra le polemiche.

Nell’immediato post-partita, ecco l’analisi dell’allenatore rossonero: “Abbiamo fatto una grande partita, sono felice per la squadra. Ho chiesto il massimo, hanno dato il massimo. Pensiamo alla prossima partita contro il Torino, recuperiamo le energie, perché è una partita difficile e importante per noi”.

Sull’episodio del rigore, inesistente, assegnato alla Juventus: “Ricordo benissimo quel rigore di Cerri in Cagliari-Brescia, dissero che non era rigore quello di Cerri. Qui la situazione è la stessa. Rivedere? L’ho già vista. Disse che non era rigore perché il giocatore saltando era di spalle, non poteva togliere le braccia. Non ha avuto tempo di rimettere le braccia vicine”.

Su Ante Rebic, autore del primo gol rossonero: “Ci ha messo del suo, è tornato con determinazione e entusiasmo. Il cambio di modulo lo ha avvantaggiato, è in una condizione eccezionale psico-fisica. Mi auguro mantenga questa determinazione, è molto importante per noi”.

Sulla direzione di gara: “Sono ogoglioso della squadra, meno di altre cose”.

Sempre relativamente all'andamento del match di questa sera, ecco le nostre pagelle post Milan-Juventus:

