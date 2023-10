Milan-Juventus, Marinozzi: “Match complicato. Reijnders può incidere”

Andrea Marinozzi, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del big match della 9^ giornata di Serie A Milan-Juventus

"Milan-Juventus è una partita complicata viste le numerose assenze, penso soprattutto alla difesa del Milan e al centrocampo della Juve. Reijnders? Migliora di partita in partita, non ha ancora segnato. La sua capacità e qualità di inserimento possono pagare contro la Juventus".