Claudio Marchisio , ex calciatore della Juventus e Head of Competition della Kings League Italia, ha parlato a Tuttomercatoweb. Argomento anche Milan-Juventus di questo sabato. L'ex centrocampista bianconero.

Sulla gara di San Siro

"Sarà una grande partita, si affronteranno due squadre che arrivano entrambe in un buon momento. In palio ci sono punti importanti, la classifica ad oggi è molto corta e non ci può perdere per strada. Secondo me chi sarà più bravo a non perdere punti da qui a Natale ne gioverà poi nel 2025".