Juventus, Iuliano: “Non è il migliore momento per affrontare il Milan”

"La Juve non parte mai per arrivare seconda, ogni anno deve aspirare al massimo. Sicuramente ha diverse attenuanti, come i due casi Fagioli e Pogba, gli infortuni. Forse non è il momento migliore per affrontare una sfida così importante, però bisogna guardare avanti e giocare per i tre punti. E' un test difficile, ma guai ascendere in campo solo per limitare i danni. Nel dna bianconero c'è solo la vittoria. Io da ex giocatore della Juve non sono mai partito per arrivare secondo e credo che non la faccia nemmeno la squadra attuale".