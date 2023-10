Milan-Juventus, Impallomeni: “E’ una sfida molto aperta”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio. Argomento la partita di domenica tra il Milan e la Juventus

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore. Argomento la partita tra il Milan e la Juventus , in programma domenica sera a San Siro. Ecco il suo pensiero sulla gara.

"Ci sono alcuni uomini out, poi c'è la vicenda Fagioli ma viste le ultime questioni vissute ha una corazza dura la Juve. Il Milan pare arrembante ma il calcio ci meraviglia in ogni partita. E' una sfida molto aperta. Avrà assenze importanti anche il Milan, ma parte leggermente favorito. L'assenza di Danilo peserà molto però". Milan, infortunio per Sportiello: la diagnosi sul portiere >>>