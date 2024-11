Milan-Juventus, Fonseca: “Sono fiducioso”. Pochi rischi, fischi. E i cambi…

Ieri pomeriggio, allo 'Stadio San Siro', 0-0 tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta nella partita valida per la 13^ giornata della Serie A 2024-2025. Una gara anche difficile da raccontare, visto che è successo poco o nulla in 90 minuti. Le due squadre non hanno praticamente tirato in porta. Nel post-partita, Fonseca ha parlato alle televisioni e rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Ve le riportiamo nelle schede successive.