Milan-Juventus, Buffon: “Strappato buon risultato. Ibrahimovic straordinario”

NEWS JUVENTUS – Intervista ai microfoni di Rai Sport per Gianluigi Buffon. Il giocatore bianconero ha commentato l’andamento della semifinale d’andata di Coppa Italia, match chiuso con un pareggio per 1-1. In gol Ante Rebic e Cristiano Ronaldo nel finale su rigore regalato, concesso dall’arbitro Valeri.

Sulla sua prestazione: “È il motivo per il quale gioco, perché penso di stare ad un livello molto alto. Ci sono situazioni che mi danno orgoglio, come qui alla Juventus. Ci sono rapporti interpersonali che fanno si che la mia responsabilità e determinazione sia superiore”.

Sulla prestazione della squadra: “La squadra mi è piaciuta nel fraseggio, trovata fluidità di manovra per prendere in mano partita. Negli ultimi 20 metri, creato poco e non siamo stati efficaci come meritavamo. Strappato un buon risultato, per come si era messa. L’1-1 esterno è un risultato buono”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Questo non lo sapevo. Devo dire la verità, sorride.. Molti storcevano il naso, poi a 38 anni fanno la differenza. I giocatori si pesano, perché voi guardate la carta d’identità. Sono felice per lui perché è un giocatore straordinario”.

Su Cristiano Ronaldo: “Sono tornato anche per lui, è un piacere giocarci insieme. E’ un giocatore straordinario”.

