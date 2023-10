Milan-Juventus, Altafini: “Avrei voluto giocare con Leao”

José Altafini , ex centravanti di Milan ( 1958-1965 ) e Juventus ( 1972-1976 ), ha parlato della partita di questa sera a 'San Siro' tra rossoneri e bianconeri in un'intervista in esclusiva per 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni su Rafael Leao ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

«Scelgo Rafael Leao. Dribbla e salta l’uomo, ormai lo fanno in pochi nel calcio di oggi. Il Milan deve affidarsi a lui e puntarci forte. Rafa fa la differenza. In questo momento è il migliore giocatore in Serie A. Solo altri due-tre sono decisivi come lui: Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. Sono tra i pochi a essere determinanti da soli. Non cito Victor Osimhen solo perché adesso è infortunato, ma voglio dire una cosa. Questi cannonieri devono restare in campo tutta la partita, a loro basta mezza occasione per creare la giocata decisiva e farti vincere la gara. Mi sembrava inspiegabile che spesso Rudi Garcia togliesse il nigeriano durante il secondo tempo e con il risultato del Napoli ancora in bilico …». Giroud: "Obiettivo Scudetto. PSG-Milan non sarà decisiva" >>>