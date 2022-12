Juventus, Abodi: “Nel calcio si può morire e poi rinascere, è già successo”

l ministro dello sport Andrea Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione Juventus, mostrandosi fiducioso

Fabio Barera

Il terremoto che si è registrato in casa Juventus è inevitabilmente una questione spinosa che ha scosso tutto il mondo dello sport, non solo quello del calcio. La situazione è senza dubbio complicata e di difficile gestione e probabilmente ci sono dettagli che vengono tenuti riservati almeno per ora.

A proposito della questione si è espresso anche il ministro dello sport Andrea Abodi, Secondo quanto riportato da Sky Sport, all'uscita dal question time alla Camera, Abodi si sarebbe mostrato fiducioso su una rinascita della Juventus. Di seguito le sue parole.

Le parole di Andrea Abodi sulla Juventus — "In questo momento mi trovo nel mezzo della procura ordinaria e a quella della FIGC. Non spetta certo a me dire chi è colpevole e chi non lo è. Però la cosa bella dello sport e quindi anche nel calcio, è che si può morire e poi rinascere".

"In passato è successo a tante squadre, come il Napoli, il Palermo e la stessa Juventus che è andata in Serie B. A costo di essere giudicato come un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità".