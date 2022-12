Calciomercato Milan – Gli occhi di Maldini e Massara ancora in Ligue 1

I dirigenti del Milan Maldini e Massara sembrerebbero aver messo ancora una volta gli occhi in Ligue 1 per un colpo di calciomercato

Il campionato francese negli ultimi anni ha sfornato un'impressionante quantità di talenti. Sono stati parecchi i gioiellini cresciuti in Ligue 1 ad aver compiuto il salto di qualità fino ad arrivare nei top club europei. Anche il Milan , soprattutto nelle persone di Paolo Maldini e Frederic Massara , ha spesso attinto dalla Francia per i suoi colpi di calciomercato.

Rafael Leao e Mike Maignan sono solo due dei nomi che il Milan ha prelevato dalla Ligue 1 e che in Serie A hanno trovato la loro definitiva consacrazione. Sembrerebbe infatti che Maldini e Massara abbiano messo nel mirino un altro talento cresciuto nel massimo campionato transalpino.

Calciomercato Milan, nel mirino Dango Ouattara

Secondo quanto riferito da Milanpress.it, infatti, il Milan avrebbe cominciato a monitorare la situazione di un esterno del Lorient, Dango Ouattara. Il classe 2002 del Burkina Faso in questo avvio di Ligue 1 ha già messo a segno 5 reti e confezionato 4 assist per i compagni di squadra.