Milan, il report dell’allenamento odierno: presenti anche Maldini e Massara

(fonte acmilan.com) - Mattinata a Milanello per i rossoneri, radunati a colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento . Presenti presso il Centro Sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Gruppo subito in campo centrale per la fase di riscaldamento, svolta con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni. A seguire, torelli a tema per terminare l'attivazione muscolare.