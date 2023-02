Jungdal: “Al Milan ho imparato tanto come giocatore e come persona”

Ora gioca all' Altach , club in cui nella sessione invernale di calciomercato è passato anche l'attaccante Marko Lazetic , ma Andreas Jungdal non dimentica la sua parentesi al Milan . E in una lunga intervista concessa ai microfoni di bundesliga.at, l'estremo difensore si è soffermato proprio sull'esperienza rossonera, sottolineando come questa gli abbia insegnato tanto come giocatore e come persona. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Andreas Jungdal sulla sua esperienza al Milan

"Ovviamente ho imparato molto in uno dei più grandi club del mondo. Non potevo pretendere di essere il titolare, ma essere in panchina in Champions League e nel derby di Milano è stata una bella esperienza. È il percorso normale per un giovane giocatore andare in un club più piccolo per fare passi da gigante lì. Quindi ovviamente è una bella sensazione essere il titolare ora, ma ovviamente non mi monto la testa per questo. Lavoro duramente ogni giorno per migliorare. Al Milan ho imparato tanto come giocatore e come persona. Mi sono davvero divertito lì e sono maturato molto dentro e fuori dal campo. L’allenatore dei portieri Dida, Donnarumma e Maignan erano tutti tipi molto diversi. Ho imparato qualcosa di diverso da ognuno". Milan, sfuma definitivamente Icardi? Le news>>>