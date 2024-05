Julio Cesar esalta Donnarumma: “È stato reattivo, su Sabitzer gran parata”

Julio Cesar ha esaltato Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan protagonista in Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Julio Cesar ha detto: "Fullkrug è un giocatore molto forte, lo sta dimostrando. Qui ha fatto un gol bellissimo, il primo tocco è stato eccezionale. Qui per il portiere è difficile, è una situazione in cui magari poteva essere più alto, però il controllo e il tiro... Non credo abbia colpe. Le parate? È importante perché tiene la squadra in gioco, quando il portiere viene chiamato deve rispondere, ha fatto due parate belle, così ha la fiducia giusta e ha potuto dimostrare il suo valore. La seconda su Sabitzer è molto bella, ha avuto velocità di andare a terra, è un portiere alto, ha una statura, ma è stato reattivo". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Genoa, Pioli spiazza tutti: sorpresa sulla trequarti >>>