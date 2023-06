Jacobelli: “Cardinale segue una logica americana, dispiace per Maldini”

Le parole di Xavier Jacobelli

"Sarà il tempo e saranno i risultati a dirci se questa decisione sarà giusta o meno. A me dispiace molto perché in questi quattro anni di lavoro Maldini ha dimostrato di aver maturato un'esperienza tale da poter costruire una squadra, con l'aiuto di Massara, in grado di vincere lo Scudetto e arrivare in semifinale di Champions. Sul mercato si possono fare grandi colpo come Leao, Tomori e Giroud o fare degli errori come successo quest'ultima estate. È chiaro però che Cardinale segue una logica molto americana, ha deciso di cambiare non lunedì ma da tempo. I risultati non lo hanno convinto, ciò che dispiace è che non stiamo parlando di un signor nessuno, ma di un mito come Paolo Maldini. Per una questione di stile e di eleganza mi aspettavo un saluto diverso rispetto a quel comunicato stringato, parliamo pur sempre di una leggenda del calcio mondiale".