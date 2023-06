Milan, Inzaghi: “Dispiace per Tonali. Credo ancora alle bandiere”

Su Allegri : "Lì il discorso sarebbe più ampio da fare, non mi va di tornarci. Io volevo andare avanti e cercare di dare una mano al Milan, che stava perdendo campioni. La mancanza di rispetto nei miei confronti è stata negli anni, quindi non potevo averne io".

Su Ancelotti: "L'ho avuto per più di 10 anni. Perchè entra nel cuore di tutti Carlo? Perchè è sincero. Se deve dirti una cosa, anche negativa, te la dice in faccia. Cerco di fare anche io così con i miei calciatori, poi ognuno ha il proprio carattere".