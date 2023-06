Mercato Milan – Chelsea, asse caldo: non solo Pulisic nella testa del Diavolo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan potrebbe trattare con il Chelsea non solo per Christian Pulisic

Il mercato del Milan è entrato nel vivo del gioco. I rossoneri, come ben si sa, sono ad un passo dal definire la cessione a titolo definitivo al Newcastle di Sandro Tonali per una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Una grande plusvalenza quella del Diavolo ma che inevitabilmente dovrà intervenire sul mercato per acquistare un degno sostituto dell'ormai ex numero 8. Dunque il Milan potrebbe imbastire delle trattative con il Chelsea, club con il quale ha da sempre un ottimo rapporto come testimoniano diversi affari negli ultimi anni.