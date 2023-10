Vieri: “L’Inter più forte. Ci sta che il Milan perda contro la Juve”

"L’Inter è più forte, infatti nella singola partita vince sempre perché è più forte come giocatori e come rosa. Però il Milan, rispetto all’Inter, queste partite sporche non le perde. Difficilmente le perde. Il Milan ci sta che con la Juve perde, perché è più forte, col Napoli perché è più forte e con l’Inter uguale. Ma le altre le va a vincere. È l’opposto dell’Inter". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Servono italiani, ecco un nome in lista