Milan, Serginho: “In Serie A te la giochi con l’Inter. In Champions…”

Serginho , ex storico terzino del Milan , ha affrontato per due volte il Borussia Dortmund al Westfalenstadion oggi, per ragioni di sponsor, ribattezzato Signal Iduna Park. Il brasiliano ha anche di quello che potrebbe vincere il Milan . Ecco un estratto delle sue parole a Tuttosport.

"In Serie A i rossoneri se la giocano contro Inter e Napoli, mentre in Europa vedo il Milan dietro rispetto a squadre come Real e City. Di certo qui non è il favorito per la vittoria finale".