Milan, Impallomeni: “Non penserei alla Champions, ma già al Monza”

Stefano Impallomeni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossima partita che il Milan affronterà in Champions League

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla notte di Champions che il Milan vivrà contro il Tottenham . A suo modo di vedere l'impegno più importante sarà quello del prossimo fine settimana contro il Monza , anche perchè il Diavolo deve preservare il posto Champions per l'anno prossimo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Impallomeni

"Io penserei già al Monza. Deve essere serena per questo impegno, non mi complicherei la vita in Champions. Sono un bell'obiettivo, ma deve pensare al campionato e a non perdere il posto Champions". Milan, la probabile formazione contro il Tottenham >>>