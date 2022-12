Ielpo polemico: “Non sono d’accordo con alcuni allenatori in Serie B”

Questa differenza è sicuramente valida per i giocatori, tanto che molto spesso grandi campioni trapiantati in Serie B hanno poi fatto male, perché si trovavano a giocare in una categoria a cui non appartengono. Lo stesso però lo si può dire di alcuni allenatori.

Della stessa idea è l'ex portiere del Milan Mario Ielpo , che è intervenuto ai microfoni di TMW Radio , nel format Piazza Affari, esprimendo il proprio dissenso in merito alla presenza di alcuni allenatori - nonché campioni del Mondo con l'Italia nel 2006 - in Serie B . Di seguito le sue parole.

Le parole di Mario Ielpo sugli allenatori di Serie B

"Io credo che se si punta a vincere il campionato di Serie B questi allenatori non vanno bene. Non c'entra nulla che hanno vinto il campionato del mondo. Molti di questi penso che non l'abbiano mai vista la Serie B se non agli inizi della propria carriera". Calciomercato Milan – Gli occhi di Maldini e Massara ancora in Ligue 1