Milan, Ielpo: “Origi giocatore universale. Giroud negli spazi fa fatica”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato della differenza tra Divock Origi e Olivier Giroud. A suo avviso il belga è un giocatore universale, bravo anche ad attaccare la profondità in velocità. Il francese, invece, è più un giocatore da sponda e uno stoccatore in area di rigore. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tutti Convocati'.