Milan, Ielpo: “Maignan che tocca più palloni di tutti non è un bene”

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati, Mario Ielpo ha parlato del match Fiorentina - Milan , sottolineando come il fatto che Mike Maignan abbia toccato più palloni di tutta la rosa non sia un bene, perché non c'erano difensori che potessero ricevere la sfera. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Mario Ielpo su Mike Maignan

"Maignan più palloni giocati di tutti i giocatori di movimento del Milan? E' il problema del calcio di oggi, ce lo spacciano come il grande calcio ma così non è. Ieri non c'era un difensore che potesse ricevere palla e far ripartire l'azione velocemente".