A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato anche Simone Braglia , ex portiere che ha giocato anche nel Milan nel 1997-98 . Tema le parole di Ibrahimovic dette nel prepartita di Milan-Liverpool ( ECCOLE QUI ) e le società di proprietà americana, come i rossoneri e la Roma. Ecco le critiche pesanti di Braglia.

Milan, l'ex portiere duro con Ibrahimovic: "Servono provvedimenti". E sulla società...

"Le affermazioni fatte in tv dovrebbero in una società come il Milan portare a dei provvedimenti. non è possibile ascoltare affermazioni come 'Io sono il boss', c'è una storia in ballo, una società".