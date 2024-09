Milan-Liverpool, Ibrahimovic: “Il mio ruolo? Comando tutto io. Sull’assenza…”

"Sarà una settimana importante, il match contro il Liverpool arriva nel momento giusto. Non abbiamo iniziato come volevamo, ma oggi ci sarà una bella sfida fra due grandi squadre. La mia assenza? Quando il leone va via i gatti si avvicinano, quando il leone torna i gatti spariscono. Mi sto concentrando sul lavoro ed ero via per motivi personali, ma sono sempre presente. Ruolo? Tanti parlano, comando io e tutti lavorano per me. La squadra? Sta bene, sono carichi e pronti. Mercato? È andato come volevamo. L'ultimo era Abraham per un rinforzo extra per l'attacco. Se ci abbiamo provato per Osimhen? Sto in silenzio".