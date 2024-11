Milan, Pellegatti: “Dopo l’addio di Maldini speravo in Ibrahimovic. Ora…”

"Ormai c'è un tiro allo Zlatan. Ibrahimovic è in mezzo alle accuse soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli di Conte. Quanto mi sembra lontano il giorno del suo ritiro dal calcio. San Siro era ai suoi piedi, lui a braccia larghe ad accogliere i tifosi. Una serata emozionante e commovente. È passato un anno e cinque mesi e tutto è totalmente cambiato. Io ero uno di quelli che auspicava, dopo l'addio di Paolo Maldini, nel ritorno di Ibrahimovic. Ero entusiasta perché ci hanno sempre detto che gli allenamenti con lui erano più intensi. Era il dirigente, pensavamo, che potesse riempire il vuoto e trascinare il Milan con la sua presenza costante. Nulla sembra sia successo. La situazione adesso è complicata: sembra che a lui e a Cardinale non interessi nulla del consenso dei tifosi. Che ci dicano qualcosa di questo grande progetto. Vuole uscire dall'occhio del ciclone o non gli interessa nulla?". LEGGI ANCHE: Nuovo stadio Milan e Inter, indiscrezioni sulla valutazione di San Siro >>>