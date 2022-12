Milan, Ibrahimovic carico: “Io penso a me, l’Inter deve avere paura”

Autore della rinascita del Milan , grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno . Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. Memore di quanto successo nei precedenti incontri con l' Inter , il centravanti del Diavolo ha lanciato il guanto di sfida ai nerazzurri per i prossimi derby, mostrandosi molto carico. Il classe 1981 ha infatti sostenuto che non devono essere i rossoneri ad aver paura dei propri avversari, ma il contrario. Di seguito le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. ( INTERVISTA COMPLETA )

"Spero di essere in campo, non ho nulla da dire a Lukaku. Spero che ci sia, stessa cosa per me. Il penso a me: loro devono avere paura. E il record della Champions non mi interessa. Voglio segnare".