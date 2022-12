Milan, Ibrahimovic esalta Giroud: “Olivier è fondamentale per noi”

Autore della rinascita del Milan , grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno . Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centravanti del Diavolo ha parlato anche del compagno di squadra Olivier Giroud , dicendo di non essere sorpreso di quello che sta facendo. Di seguito le sue parole alla Rosea. ( INTERVISTA COMPLETA )

Milan, le parole di Zlatan Ibrahimovic su Olivier Giroud

"Effettivamente lui non lo dirà mai ma io sono il suo idolo... Olivier è un grande, è fondamentale per noi. È stato importantissimo l’anno scorso, quando io non c’ero, ed è decisivo anche quest’anno. E come gli riesce bene con il Milan, lo stesso succede con la Francia. È una persona fantastica, seria, elegante. E un professionista eccellente. È un altro che ha ben chiari i suoi obiettivi: sa che può ancora determinare, e va avanti. Se non ne fosse più convinto farebbe lui un passo indietro".