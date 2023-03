Milan, Ibrahimovic sul futuro: “Ho tante offerte, ma non ci penso”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al proprio futuro

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Interrogato sul suo futuro, il centravanti rossonero ha dichiarato come abbia anche al momento diverse offerte, ma come stia anche pensando al presente, vedendosi soltanto come un giocatore. Di seguito le sue parole.