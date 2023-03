Come giocherebbe il Milan di Luis Enrique? Modulo, formazioni e richieste

Nel corso delle ultime settimane il Milan si è reso protagonista di un periodo particolarmente negativo, durante il quale tanti sono stati i passi falsi. Nonostante ciò, la dirigenza non sembrerebbe neanche lontanamente intenzionata ad esonerare Stefano Pioli , che almeno per ora continuerebbe ad avere la fiducia dei vertici societari.

Nella sua carriera, il modulo più frequentemente utilizzato dal tecnico spagnolo è stato il 4-3-3 . Uno schieramento tattico che il Milan di Stefano Pioli ha già vissuto in passato e per il quale la maggior parte degli interpreti sarebbero già presenti. Il grande cambiamento avverrebbe in mediana, dove al momento il Diavolo gioca a due e dove Luis Enrique potrebbe chiedere quantomeno delle alternative all'altezza.

Gli altri due ruoli che potrebbero essere in parte scoperti con il 4-3-3 sarebbero in primis l'esterno destro d'attacco, dal momento in cui Alexis Saelemaekers e Junior Messias continuano ad avere rendimenti altalenanti. E infine, ci potrebbe essere una richiesta anche per la punta centrale, magari giovane e in rampa di lancio, date le difficoltà del Milan in fase offensiva viste negli ultimi mesi. Mercato Milan, occhi puntati su un talento serbo del Porto.