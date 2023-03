Mercato Milan – Centrocampo, occhi puntati su un talento serbo del Porto

L'estate che verrà, con ogni probabilità, sarà molto rovente per il Milan. I rossoneri dovranno puntellare tutti i reparti, in quanto la squadra di Pioli, rispetto alla stagione scorsa, pare abbia perso qualcosa in qualità e quantità. Proprio per questo motivo, Paolo Maldini e Frederic Massara interverranno sul mercato per acquistare dei calciatori giovani ma che possano essere già pronti e supportare la pressione di una maglia pesante come quella rossonera. In particolar modo, i due dirigenti avrebbero puntato gli occhi su un centrocampista molto talentuoso.