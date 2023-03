Milan, cala il valore complessivo della rosa. E Leao perde il suo primato

Dopo un periodo estremamente positivo, che è coinciso con il passaggio del turno in Champions League, nel corso delle ultime settimane il Milan ha vissuto un calo evidente a livello di risultati. Il pareggio con la Salernitana e la sconfitta contro l' Udinese hanno ricacciato il Diavolo indietro in classifica e ora la sosta, sembra arrivare proprio nel momento giusto.

Il calo, inoltre, si è visto anche a livello di valore complessivo della rosa. Secondo quanto riportato da transfermarkt.it, infatti, il Milan perde il primato in questa speciale classifica a favore del Napoli, che con gli ultimi risultati cresce di ben 86 milioni di euro. Alle sue spalle la seconda compagine per aumento di valore è il Lecce, che registra un +20,7 milioni. Il Diavolo, per di più, è anche l'undici che ha perso maggiormente, avendo un deficit di 24 milioni di euro.