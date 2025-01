Milan, Ibrahimovic attacca Ronaldo: "Non gli rispondo, non spreco tempo". Fatali quelle parole ...

Ecco, dunque, la risposta piccata dell'ex attaccante del Milan, riportata da 'talkSPORT': "Non c'è nulla a cui rispondere: non puoi discutere di qualcosa quando non ci sono prove a favore di una delle due parti. Il PSG è uno dei grandi club d'Europa in un campionato molto buono. Forse solo Spagna e Inghilterra possono dire con certezza di essere un campionato superiore. Non posso nemmeno replicare a chi sostiene che la Lega saudita sia superiore: non sprecherei nemmeno il mio tempo".