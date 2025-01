Il saluto speciale a Simon Kjaer: l’omaggio commosso di Ibrahimovic

Il saluto prosegue mettendo in luce non solo il calciatore Kjær, ma soprattutto l’uomo: “Voglio ringraziarti per aver avuto la possibilità di conoscere Simon Kjær, la persona. Che persona fantastica. Un leader premuroso e con un grande cuore”.

Parole che testimoniano il grande rispetto di cui Simon Kjær gode non solo tra i tifosi e i club in cui ha militato, ma anche tra i suoi colleghi. Il messaggio si chiude con un augurio sincero: “Ti auguro tutto il meglio. Sei il migliore. In bocca al lupo per tutto”.