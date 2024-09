Milan, Criscitiello attacco totale a Ibrahimovic. Chi sono i gattini? La rivelazione

Michele Criscitiello , noto giornalista di Sportitalia, ha attaccato pesantemente Zlatan Ibrahimovi c per le sue parole prima di Milan-Liverpool. Qui le sue parole a Sky.

"La mia assenza? Quando il leone va via i gatti si avvicinano, quando il leone torna i gatti spariscono. Mi sto concentrando sul lavoro ed ero via per motivi personali, ma sono sempre presente. Ruolo? Tanti parlano, comando io e tutti lavorano per me". Ecco l'attacco di Criscitiello.