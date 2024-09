Milan, Criscitiello: “Il gioco di Fonseca è spettacolare. Ma deve capire …”

Milan, Criscitiello esalta a non finire Fonseca: poi sbeffeggia Di Francesco

"Il Milan sulla A4 per Venezia ottiene le prime soddisfazioni. 4 gol contro una squadra che si dimentica sempre la fase difensiva e mostra, per mezz’ora, qualcosa di buono in fase di possesso. Se Di Francesco crede di salvarsi giocando in quel modo non riuscirà a salvare mezza squadra. Per fare quello che vuole Di Francesco deve allenare City, Real o Barcellona no Cagliari, Verona, Frosinone e Venezia. L’equivoco dei continui fallimenti di Di Francesco è proprio lì. Nel frattempo Fonseca si gode la prima gioia. Relativa per la qualità infima dell’avversario ma sicuramente ti apre la mente in vista delle gare di domani con il Liverpool e di domenica il derby con l’Inter. Questo è il calcio. Se svolta con Champions e Derby partirà la nuova stagione rossonera. Se sarà un flop nelle prossime due, la vittoria di sabato con il Venezia non sarà altro che etichettata con il valore di un’amichevole del giovedì".