Milan, Ibrahimovic: “Ecco cosa manca per la Champions League”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha spiegato che per andare fino in fondo in Champions servirà stabilità di risultati. Ma non solo

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Rispondendo ad una domanda su cosa sia mancato, ai rossoneri di Stefano Pioli , per approdare in finale di Champions League , oltre alla sua presenza in campo ed a Rafael Leao nell' EuroDerby di andata contro l' Inter , Ibra ha risposto quanto segue.

«Leao c’è, up and down come capita a tutti i giocatori. Bisogna trovare il livello massimo e stabilità per portare risultati. E ognuno lo troverà, col tempo. Quest’anno troppi up and down. Ma quest’anno giochiamo da campioni e tutti vogliono battere il Milan, questa squadra è la prima volta che gioca da campione (la squadra, non il club). Ed è il secondo anno in Champions: arrivare in semifinale è un grande step per noi. Cosa manca? Tempo per arrivare dove vogliamo arrivare». Milan, il mediano che vuole Maldini >>>