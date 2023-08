Hubner: “Questione centravanti? Il Milan è più indietro…”

"Chi vede un po’ indietro per quanto riguarda i centravanti in organico?" «Il Milan. Giroud non è uno da 20 gol, ne ha fatti 24 in due stagioni (11+13, ndr) e inoltre ha un anno in più, il tempo passa. Okafor ha tutto il futuro davanti a sé, ma è un altro che non mi dà l’idea di poter segnare quei gol che servono a una squadra per vincere lo scudetto. Gli auguro di smentirmi».