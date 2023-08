Calciomercato Milan – Che derby per il bomber francese: le ultime news

Il calcio italiano vuole la sua parte del palcoscenico internazionale per dimostrare di aver ancora molto da dire. Lo dimostrano i fatti e anche il calciomercato attuato dalle italiane che continuano ad avere molto fascino sui giocatori provenienti da squadre molto blasonate. Una di queste è il PSG che deve fare i conti con la scadenza del contratto di Mbappé che, nonostante ciò, sembra destinato a rimanere in Francia per un altro anno. Oltre al bomber francese c'è anche Hugo Ekitike in uscita sul calciomercato dal club parigino e che ha attratto le attenzioni di Milan e dell' Inter .

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per l'attacco dal PSG: i nerazzurri sono l'unico ostacolo

Non dorme mai la coppia di mercato Furlani-Moncada che trova sempre più colpi particolari e mirati per migliorare la squadra di Pioli. Il nome nuovo che sta trapelando da Milanello è quello di Ekitike del PSG, nome accostato anche all'Inter. A riportare la notizia è stato Carlo Pellegatti intervistato da Calciomercato.it e avrebbe dichiarato: “Cosa penso riguardo il presunto affare Milan–Ekitike? Ve lo rivelo. I rossoneri ci hanno provato esattamente quattro anni fa. L’intento era quello di ingaggiarlo per la Primavera. Una volta che il ‘Diavolo’ è venuto a conoscenza del prezzo fissato a 15 milioni di euro in quel momento, naturalmente si è poi tirato indietro. Parliamo sicuramente di una punta valida e che è da prendere in prestito. E’ un calciatore che Moncada conosce bene. Senz’alcuna ombra di dubbio. In questo momento, però, Ekitike rappresenta solo una possibile occasione di fine mercato”.