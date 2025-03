Milan, Henry su Pulisic: 'Non ha quella leadership. Smettiamola di...'

"Penso davvero che Pulisic sia un bravo giocatore, per la prima volta sta giocando ogni settimana e sta facendo molto bene in un buon team in Europa (il Milan n.d.r.)". Così Thierry Henry , leggenda del calcio inglese e francese, ha parlato di Pulisic , attaccante del Milan che ha perso nella notte contro il Canada nella finale per il terzo posto della Concacaf Nations League con i suoi USA. Il tema è, Pulisic può essere le leader vocale degli USA? Ecco la risposta di Henry a Golazo America.

Milan, Henry: "Pulisic è bravo, ma non è quel tipo di leader". Poi l'esempio Gattuso-Pirlo

"Bisogna però fermare la narrativa, magari non è quel tipo di leader, non forziamolo ad esserlo. E' un leader tecnico. Gattuso non era Pirlo e il contrario. Come giocatore è il migliore della nazionale, ma è il tipo di giocatore che parla in campo? Non è quel tipo di giocatore. E' bravo in tante cose, ma magari non ha quel tipo di leadership, ed è ok. Basta farlo diventare qualcosa che non è. E' un gran giocatore, ma smettiamola di dire che possa essere il prossimo Dempsey, non lo è, non è quel tipo di giocatore ad oggi".